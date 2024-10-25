Apa Zodiak Prabowo dan Gibran, Presiden dan Wapres RI 2024-2029

Zodiak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menarik untuk diulas. Pasalnya, nama keduanya belakangan sedang menjadi sorotan usai resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Segala hal tentang Prabowo dan Gibran lantas menarik untuk diketahui, termasuk informasi soal zodiak keduanya. Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber, Jumat (25/10/2024).

1. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta. Ayahnya bernama Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa.

Menilik dari tanggal lahirnya itu, bisa disimpulkan bahwa Prabowo memiliki zodiak Libra yang lahir sekira tanggal 23 September sampai 22 Oktober.

Zodiak bersimbol timbangan ini terkenal akan sifat yang adil, diplomatis, dan memiliki rasa estetika yang tinggi.

Libra sangat menghargai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sehingga lebih mengedepankan cinta damai.

Sifat jujur merupakan salah sifat positif yang dimiliki oleh mereka yang berzodiak libra. Sifat jujur ini bisa dikatakan kebaikan yang dimiliki oleh para libra, sehingga mereka banyak yang suka karena sifatnya itu.