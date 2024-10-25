Momen Menteri Prabowo-Gibran Jalani Retret di Akmil Magelang, Sudah Kayak Tentara Beneran

Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tengah menjalani kegiatan pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.



Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pembelakangan kepada menteri-menteri agar menghidupkan kembali tradisi keberanian hingga heroisme bagi menteri kabinet, karena Magelang pusat perlawanan di masa penjajahan.



Momen para menteri kabinet jalan retreat itu dibagikan di akun media sosial para pejabat. Mereka terlihat memakai baju loreng dan melakukan berbagai kegiatan.



Penasaran seperti apa momen para menteri kabinet jalani retreat di Akmil Malang? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (25/10/2024).



1. Pakai seragam loreng

Para Menteri Kabinet Merah Putih nampak mengenakan busana loreng selama kegiatan retreat tersebut. Para menteri terlihat mengikuti berbagai kegiatan, seperti olahraga dan upacara. Menurut Presiden Prabowo, kegiatan ini sebagai bentuk upaya menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah.

2. Dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Terlihat dalam foto ini, presiden tengah memberi arahan kepada para menteri. Presiden Prabowo tampil gagah dalam balutan baju loreng.



3. Jalani apel pagi



Para menteri juga terlihat menjalani apel pagi. Mereka terlihat berbaris rapi sambil memberi hormat kepada pemimpin upacara. Presiden Prabowo berharap Tim Kabinet Merah Putih bisa berkompetisi dengan negara-negara lain.