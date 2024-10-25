Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Netizen Beli Baju Online Rp800 Ribu, Barang yang Datang Malah Bikin Nyesek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:41 WIB
Viral Netizen Beli Baju <i>Online</i> Rp800 Ribu, Barang yang Datang Malah Bikin Nyesek
Penipuan belanja online. (Foto: @sisasisakonser)
A
A
A

Membeli baju di toko online menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat. Namun, sering kali permasalahan produk yang tak sesuai dengan ganbar asli masih mengahantui para pembeli sehingga perlu ekstra hati-hati.

Seperti yang dialami wanita ini. Ceritanya viral usai diunggah akun TikTok, @sisasisakonser. Wanita ini menunjukan momen saat rekannya membeli salah satu baju di website luar negeri. Sayangnya, baju yang ia beli tak seperti contoh pada gambar yang ditunjukan toko tersebut.

“Ketipu core. Beli baju online Rp800 ribu dari luar negeri, yang datang kain di-print doang,” tulis akun tersebut dikutip Jumat (25/10/2024).

Video itu menunjukan bagaimana gambar dari baju yang dibeli dari website tersebut. Nampak baju yang dijual merupakan blazer hitam panjang dengan payet silver di bagian depan pinggang dan lengan. 

Penipuan belanja online

Sayangnya, busana yang datang justru tak semirip foto yang ditunjukan akun tersebut. Baju seharga Rp800 ribu itu aslinya memiliki bahan super tipis. Bagian payetnya pun hanya sebuah print-an yang dicetak persis dengan gambar di toko.

Print-an motif payet itu bahkan buram. Menyedihkannya lagi, bagian kancingnya pun nyaris copot lantaran benangnya yang tak terjait dengan rapi. Terlihat pula kualitas bahannya tidak sesuai dan mengecewakan.

“The real ketipu core. Hati-hati yang suka beli barang online dari luar negeri ya,” tulis akun tersebut. 

Kejadian netizen tertipu saat beli baju online di website luar negeri ini pun viral dan sudah ditonton lebih dari 500 ribu di TikTok. Video tersebut juga sukses bikin netizen miris.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180632//penipuan_kripto-GXwa_large.jpg
Ngaku Profesor dari AS, Sindikat Penipu Kripto Ramal Pasar Saham Runtuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180571//bos_mecimapro_diduga_gelapkan_dana_investasi_konser_twice-Oapf_large.jpg
Bos Mecimapro Diduga Gelapkan Dana Investasi Konser TWICE Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement