Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Kata Marriage Is Scary yang Viral di TikTok

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |14:36 WIB
Apa Arti Kata Marriage Is Scary yang Viral di TikTok
Apa arti kata Marriage Is Scary yang viral di TikTok, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA arti kata Marriage Is Scary yang viral di TikTok. Di balik impian tentang pernikahan yang ideal, ada ketakutan tersembunyi yang dirasakan sebagian orang saat memikirkan masa depan mereka dalam sebuah pernikahan.

Marriage Is Scary atau "pernikahan itu menakutkan," bukan hanya sekadar ungkapan. Bagi sebagian besar wanita muda, ini menjadi kenyataan yang sangat mereka waspadai terutama di tengah lingkungan sosial dan berita yang sering menyoroti kegagalan pernikahan.

Dalam dunia yang semakin modern, pandangan terhadap pernikahan berubah dan makna di balik Marriage Is Scary pun semakin relevan. Kini, wanita muda sering melihat teman atau keluarga yang gagal dalam pernikahan, mempertebal kekhawatiran akan stabilitas hubungan jangka panjang.

Apa Arti Kata Marriage Is Scary yang Viral di TikTok
Apa Arti Kata Marriage Is Scary yang Viral di TikTok

Kehadiran cerita perceraian di kalangan teman seumuran menambah beban kekhawatiran ini. Beberapa dari mereka mungkin merasa takut bahwa pria yang mereka cintai di awal hubungan bisa berubah setelah menikah, menimbulkan pertanyaan baru: Apa arti Marriage Is Scary bagi mereka yang ingin berkomitmen?

Menurut sejumlah penelitian, semakin banyak orang yang memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penuh risiko. Rasa takut ini tidak hanya datang dari pengalaman buruk secara langsung tetapi juga dari melihat kegagalan pernikahan di sekitar mereka, yang memberi bayangan suram tentang apa arti Marriage Is Scary dalam kehidupan nyata.

Tidak sedikit wanita muda yang memikirkan dampak emosional dari pernikahan. Kehidupan yang penuh tantangan dalam rumah tangga sering dianggap bisa mengikis kewarasan. Karenanya, Marriage Is Scary memiliki makna yang dalam bagi mereka yang lebih memilih stabilitas emosional sebagai wanita lajang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement