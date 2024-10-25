Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:03 WIB
5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka
5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka (Foto: Instagram)
Bobby Kertanegara belakangan sukses menjadi sorotan. Kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto itu mendadak jadi selebcat.

Selain kerap diajak di momen penting Prabowo, Bobby Kertanegara juga cukup eksis tampil di sosial media Instagram miliknya.

Postingan potret hingga konten video gemas Bobby Kertanegara menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu followers di Instagramnya itu.

Nah, berikut beberapa potret ‘gemoy’ dari kucing peliharaan Prabowo tersebut, melansir dari akun Instagramnya, @bobbykertanegara. 

1. Selebcat 

5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka
5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka

Bobby menjadi sosok kucing yang cukup terkenal di media sosial loh! Prabowo sering membagikan foto dan video Bobby di akun Instagramnya. Tak heran, kini Bobby menjelma menjadi selebcat dengan ratusan ribu followers di media sosialnya itu. 


2. Punya stroller mewah

5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka
5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka

Tak cuma Bobby yang bikin netizen salfok, warganet juga memerhatikan stroller yang dipakai Bobby selama berada di Istana. 

Nampak stroller tersebut terlihat mewah dan kokoh. Bahkan ada inisial BK, singkatan dari Bobby Kertanegara di bagian depannya.

Stroller tersebut keluaran dari brand Air Buggy seri The Dome 3. Stroller mewah milik kucing Prabowo, Bobby Kertanegara ini rupanya tak hanya nyaman, tapi juga memiliki harga fantastis. Stroller tersebut dibanderol seharga sepeda motor, yakni mencapai Rp15 juta.


3. Kucing manja

5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka
5 Potret Gemoy Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Presiden Prabowo Penghuni Istana Merdeka

Bobby Kertanegara dikenal sebagai kucing yang sangat manja. Dia suka digendong ataupun dielus oleh Prabowo, dan sering kali berguling-guling manja atau mengeong pelan, seolah ingin terus dekat dengan tuannya. 


 

 

