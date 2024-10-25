Potret Raffi Ahmad Pakai Baju Loreng TNI saat Pembekalan di Akmil Magelang

Para menteri Kabinet Merah Putih mulai menjalani pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Retreat Kabinet Merah Putih itu dimulai dengan olahraga dan baris berbaris di Lapangan Sapta Marga.

Mereka sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian, pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga. Mereka tampak kompak mengenakan baju loreng, seperti yang dibagikan oleh Zita Anjani di akun Instagram @zitaanjani.

Dia sempat berpose dengan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi Ahmad tampak gagah dengan seragam loreng yang dikenakannya. Di atas saku kanannya tertulis namanya dan tulisan Indonesia di atas saku kirimya.

Tak lupa topi loreng turut terpasang di kepalanya. Raffi tampak tersenyum di foto itu. Menilik dari beberapa unggahan Zita, para menteri dan wakil menteri juga menggunakan sepatu boot hitam khas militer.

Lalu kegiatan dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemberian arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat mendapat arahan, jajaran menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden kompak mengenakan baju putih.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto memberlakukan pembekalan para menteri terpilih di Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan para menteri dan staf Presiden Prabowo ini akan berlangsung tiga hari, yaitu pada 25-27 Oktober 2024.

Para jajaran menteri terpantau berangkat ke Magelang kemarin, Kamis (24/10/2024). Momen itu diunggah oleh Raffi Ahmad.Terlihat Raffi dan para menteri berangkat menggunakan pesawat terbang TNI AD menuju lokasi dimana mereka akan digembleng.