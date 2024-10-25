Ketakutan Kimberly Ryder Nasibnya Seperti Tsania Marwa Jika Pertemukan Edward dengan Anak-Anak Tanpa Pendampingan

Kimberly Ryder mengungkap bahwa dirinya merasa khawatir untuk bertemu dengan Edward Akbar hanya berdua tanpa didampingi keluarga atau kuasa hukumnya. Bahkan ketika Edward meminta bertemu dengannya berdua saja sebelum persidangan bergulir, Kim menolaknya. Ada trauma yang membekas di hatinya terhadap sang suami sehingga dia tak ingin bertemu empat mata.

"Dia ngajak aku ketemuan, Aku kan udah trauma ya sebenarnya ketemu sama dia sendirian. Dia mintanya aku ketemu sama dia sendirian, aku gak mau," ujar Kimberly di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kim sudah beritikad baik untuk menyelesaikan rumah tangganya secara baik-baik agar ke depannya mereka tak sampai saling membuka aib saat sidang cerai bergulir. Kim yang didampingi kuasa hukumnya sudah mendatangi tempat yang sudah disepakati untuk bertemu Edward. Tapi, Edward justru tidak datang.

"Aku bilang kalau mau ketemuan, oke ayo boleh, boleh ketemuan sebelum sidang gitu loh supaya kita gak ada semua ini gitu loh, kita gak usah buka-bukaan aib lah, gak usah saling menjelekan segala macem. Kita ngobrol, oke ayo gitu. Kita dateng, aku sama bang Machi (kuasa hukum) udah dateng di tempat, Dianya gak dateng akhirnya," sambungnya.

Sampai akhirnya proses persidangan terus bergulir yang membuat Kim kecewa karena mereka berdua malah saling membongkar aib. Kim juga menilai bahwa Edward yang selama ini dikenalnya sebagai sosok ayah yang begitu menyayangi anak-anaknya telah berubah, hingga membuatnya semakin takut.

Kim takut suatu saat nanti kedua anaknya direnggut paksa darinya, seperti yang dialami oleh artis Tsania Marwa. Sehingga ketika mereka resmi bercerai nanti, Kim sulit bertemu anak-anaknya.

"Tapi setelah itu lama-kelamaan kan udah melewati semua proses ini, semua sidang , lama-kelamaan kelihatan kayak 'mana peduli lo sama anak-anak' Jadi aku pun juga ada fear seperti Atalarik Syah dan Tsania Marwa, aku ada fear kayak gitu juga jadinya," ungkapnya.

Meski Edward sering kali berkoar-koar soal kerinduannya kepada kedua anak mereka di media sosial, Kim meragukannya karena hingga saat ini, Edward bahkan tak berusaha untuk menghubunginya demi bisa bertemu anak-anaknya.