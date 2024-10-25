Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penampakan Tenda Glamping Menteri Kabinet Merah Putih, Netizen: Lebih Keren dari Kos-kosan

Viona Marsanda , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |08:09 WIB
Viral Penampakan Tenda Glamping Menteri Kabinet Merah Putih, Netizen: Lebih Keren dari Kos-kosan
Viral Tenda Para Menteri. (Foto: Instagram)
A
A
A

PARA Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Borobudur International Golf & Country Club di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rapat dan pembekalan yang akan berlangsung hingga 27 Oktober 2024. 

Dalam unggahan akun Instagram undercover.id, para Menteri tidak menginap di hotel mewah, melainkan di tenda glamping (glamour camping) yang telah dipersiapkan oleh PT Jababeka Tbk. 

"Tenda-tenda tersebut, InsyaAllah telah siap digunakan 100 persen untuk para Menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto beristirahat," ujar Haris Hudiyanto, Operational General Manager Borobudur Golf & Club. 

Tenda Glamping

Keputusan menginap di tenda glamping ini memicu berbagai tanggapan dari netizen. Pasalnya, tenda-tenda tersebut nampak sangat mewah menggunakan AC dengan meja yang tidak kalah mewah.

Berikut beberapa komentar netizen terkati keputusan tenda glamping ini.

"Study tour iki mah," tulis @unc*****

"Anjayyy, baru kerja udah outing ????," canda @aderickyyy******

"Masih jauh mendingan ini dari pada kos-kosan mahasiswa," ungkap @yosu****** 

"Bisa sekalian bawa rental PS kesitu ga?" tambah @mori*****.

 

Halaman:
1 2
      
