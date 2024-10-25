Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Manfaat Mencuci Wajah Setiap Hari untuk Kesehatan Kulit

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |14:14 WIB
4 Manfaat Mencuci Wajah Setiap Hari untuk Kesehatan Kulit
4 Manfaat Mencuci Wajah Setiap Hari untuk Kesehatan Kulit, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Membersihkan wajah secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit. Menambahkan langkah yang simple ini ke dalam daily skincare routine kamu dapat memberikan manfaat besar bagi kulit. Proses pembersihan wajah tidak hanya membantu menghilangkan kotoran, tetapi juga menjaga keseimbangan alami kulit. Sepanjang hari, kulit kita terpapar polusi, bakteri, dan minyak berlebih.

Jika tidak dibersihkan dengan baik, bisa memicu jerawat dan membuat kulit tampak kusam. Ingin tahu apa saja manfaat dari membersihkan wajah setiap hari? Berikut penjelasannya.

1. Membantu Menjaga Kelembaban

Membersihkan wajah setiap hari membantu kulit kamu mempertahankan kelembaban dengan lebih efektif. Dengan menghilangkan kotoran dan minyak berlebih yang menempel di permukaan kulit, produk perawatan seperti pelembab dan serum dapat terserap lebih baik. Hal ini akan menjaga kulit tetap terhidrasi, sehingga mengurangi risiko kulit kering dan kasar.

2. Mengangkat Sel Kulit Mati

Daily facial cleansing juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang dapat menumpuk di permukaan kulit. Dengan membersihkan kulit secara teratur, tekstur kulit menjadi lebih halus dan lembut. Proses ini juga memudahkan pengaplikasian makeup, membuat tampilan riasan menjadi lebih mulus dan tahan lama. Selain itu, pengangkatan sel-sel mati secara rutin mencegah pori-pori tersumbat yang dapat memicu masalah kulit lainnya.

3. Meningkatkan Kecerahan Kulit

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement