Tips Dapatkan Vampire Eye Makeup Look yang Mudah untuk Halloween

Menjelang Halloween, banyak orang yang ingin sekali bertransformasi menjadi karakter favorit mereka seperti badut, princess, bahkan ada yang makeup menjadi vampir. Biasanya menciptakan tampilan makeup vampir ini memerlukan eye look yang dramatis.

Tapi untuk yang kesulitan dalam membuat eye makeup look ini, bisa mengikuti beberapa tips berikut:

1. Persiapkan Kulit dan Mata

Mulailah dengan mengaplikasikan primer pada kelopak mata kamu untuk memastikan riasan mata tetap menempel sepanjang hari. Kamu dapat menggunakan primer atau concealer, yang juga membantu meratakan warna kulit pada kelopak mata kamu.

2. Mulai Menciptakan Tampilan Mata Vampir

Untuk mendapatkan tampilan mata vampir yang khas, kamu harus fokus pada warna gelap seperti merah, coklat muda, dan coklat tua. Kombinasi ini membantu menciptakan penampilan mata vampir yang simple tapi menyeramkan. Mulai dengan mengaplikasikan eyeshadow coklat muda kemudian warna coklat tua secara merata pada kelopak mata. Setelah itu gunakan pensil alis coklat atau hitam untuk menggambar urat di area mata. Tambahkan garis urat merah menggunakan eyeshadow warna merah. Aplikasikan menggunakan kuas makeup kecil seperti kuas untuk bibir. Kamu juga bisa menggunakan Soulyu Lip Flush dengan shade Money Honey atau Sweetheart sebagai warna untuk urat merah di area mata.

3. Eyeliner