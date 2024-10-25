Makan Bubur Diaduk vs Nggak Diaduk? Mana yang Lebih Enak

Makan bubur diaduk vs tidak diaduk, mana yang lebih enak? pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui, bubur merupakan salah satu makanan yang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, khususnya untuk sarapan di pagi hari. Akan tetapi, makan bubur juga menjadi perdebatan sendiri bagi banyak orang.

Pasalnya, sebagian orang ada yang makan bubur dengan cara harus diaduk. Sebagian lainnya memilih untuk menyantap makanan yang terbuat dari beras dengan tambahan berbagai kondimen ini tanpa perlu diaduk.