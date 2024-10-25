Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

10 Potret Tas Mewah di Momen Pelantikan Presiden 2024, Ada yang Seharga Rumah!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:43 WIB
10 Potret Tas Mewah di Momen Pelantikan Presiden 2024, Ada yang Seharga Rumah!
Nisya Ahmad. (Foto: IG folkshit)
A
A
A

Momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 kemarin masih menyisakan sejumlah momen menarik. Salah satunya, penampilan para Menteri dan Wakil Menteri hingga anggota Kabinet Merah Putih lain yang telah resmi dilantik. 

Dari sekian banyak, ada beberapa penampilan yang cukup mencolok karena tas branded mewah yang ditentengnya. Berikut beberapa diantaranya. 

1.Nagita Slavina

Penampilan Nagita Slavina saat menemani Raffi Ahmad ke Istana Negara baru-baru ini  sukses mencuri perhatian. 

Seperti diketahui, Raffi Ahmad baru saja dilantik jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

Di momen itu, Nagita tampak menentang tas handle berwarna peach dari merek mewah asal Italia, Bvlgari, yang tampak senada dengan warna kebaya yang dikenakannya. 

Nagita Slavina
Nagita Slavina

Melansir dari laman resminya, tas mewah dengan detail list dan detail pengait berupa kuningan lapis emas muda dan enamel putih itu dibanderol dengan harga sekitar Rp59 jutaan. 

2.Amy Qanita

Tak mau kalah dari sang menantu, penampilan Amy Qanita di momen pelantikan sang anak, Raffi Ahmad juga tak kalah menjadi sorotan. 

Pasalnya, Amy tampak menenteng tas tak kalah mewah dari merek Hermes koleksi Mini Kelly Nata berwarna putih.

Amy Qanita
Amy Qanita

Namun, harganya ternyata tak semini ukurannya, karena dibanderol seharga Rp460 jutaan!

3.Euis Handayani

Euis Handayani yang merupakan istri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga sukses mencuri perhatian berkat penampilannya di momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 kemarin. 

Euis Handayani
Euis Handayani

Pasalnya, Euis tampil elegan dengan menenteng tas mewah dari Lady Dior Mini yang juga merupakan koleksi limited edition.

Tas mini berwarna merah itu dibanderol dengan harga Rp95 jutaan!

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/629/3180532//lily-asyR_large.jpg
Princess Lily Sultan Andara Ikutan Demam Lagu 'Kalau Ada 9 Nyawa' 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370//raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179170//hilary_duff-lxGR_large.jpg
Hilary Duff Mewek setelah Tumpahkan Kopi di Dalam Tas Rp49 Juta Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177688//nagita_slavina-gFNT_large.JPG
Nagita Slavina Pakai Jaket Seharga Mobil saat Liburan ke New York, Tembus Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement