10 Potret Tas Mewah di Momen Pelantikan Presiden 2024, Ada yang Seharga Rumah!

Momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 kemarin masih menyisakan sejumlah momen menarik. Salah satunya, penampilan para Menteri dan Wakil Menteri hingga anggota Kabinet Merah Putih lain yang telah resmi dilantik.

Dari sekian banyak, ada beberapa penampilan yang cukup mencolok karena tas branded mewah yang ditentengnya. Berikut beberapa diantaranya.

1.Nagita Slavina

Penampilan Nagita Slavina saat menemani Raffi Ahmad ke Istana Negara baru-baru ini sukses mencuri perhatian.

Seperti diketahui, Raffi Ahmad baru saja dilantik jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Di momen itu, Nagita tampak menentang tas handle berwarna peach dari merek mewah asal Italia, Bvlgari, yang tampak senada dengan warna kebaya yang dikenakannya.

Nagita Slavina

Melansir dari laman resminya, tas mewah dengan detail list dan detail pengait berupa kuningan lapis emas muda dan enamel putih itu dibanderol dengan harga sekitar Rp59 jutaan.

2.Amy Qanita

Tak mau kalah dari sang menantu, penampilan Amy Qanita di momen pelantikan sang anak, Raffi Ahmad juga tak kalah menjadi sorotan.

Pasalnya, Amy tampak menenteng tas tak kalah mewah dari merek Hermes koleksi Mini Kelly Nata berwarna putih.

Amy Qanita

Namun, harganya ternyata tak semini ukurannya, karena dibanderol seharga Rp460 jutaan!

3.Euis Handayani

Euis Handayani yang merupakan istri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga sukses mencuri perhatian berkat penampilannya di momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 kemarin.

Euis Handayani

Pasalnya, Euis tampil elegan dengan menenteng tas mewah dari Lady Dior Mini yang juga merupakan koleksi limited edition.

Tas mini berwarna merah itu dibanderol dengan harga Rp95 jutaan!