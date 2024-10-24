Potret Selfie Wulan Guritno, Awet Muda Tanpa Kerutan Bikin Netizen Kagum

WULAN Guritno salah satu artis era 80an yang kariernya masih cemerlang hingga saat ini. Ia banyak membintangi judul film terbaru yang akan tayang tahun ini dan tahun depan.

Sudah bukan rahasia umum lagi kalau Wulan Guritno memiliki paras cantik. Bahkan gaya outfitnya selalu jadi sorotan karena tampil stylish dalam berbagai momen.

Di media sosial sendiri, Wulan aktif membagikan potret cantiknya. Salah satunya momen dia saat selfie memamerkan aura cantiknya.

“Jangan lupa tersenyum,” tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wulanguritno.

Pada postingannya itu, terlihat Wulan sedang selfie di dalam kamar. Dia memakai jaket warna hitam yang menutupi hingga bagian leher.

Sementara itu, dia tampil memesona dengan polesan makeup natural. Gaya rambutnya pun distyling sehingga terlihat lebih sporty. Ia pose tersenyum ke arah kamera.