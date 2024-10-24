Momen Haru saat Pengantin Pria Sungkem di Hadapan Figura Sang Ayah, Bikin Mewek

Sungkeman merupakan prosesi yang kerap ditemui dalam acara pernikahan di Indonesia. Prosesi ini dilakukan kedua mempelai untuk meminta restu pada kedua orangtua sebelum memulai kehidupan rumah tangga.

Sungkeman juga termasuk salah satu momen paling mengharukan bagi kedua mempelai. Tak jarang prosesi ini mengundang drama yang dipenuhi isak tangis. Bahkan, tamu undangan yang menyaksikan momen sungkeman juga bisa ikut terhanyut dalam suasana haru itu.

Momen Haru saat Pengantin Pria Sungkem di Hadapan Figura Sang Ayah

Seperti baru-baru ini viral di media sosial momen saat pengantin laki-laki melakukan sungkem di depan figura ayahnya. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @bbalqiskn.

Dalam video tersebut terlihat momen sepasang pengantin dalam balutan busana adat Jawa melakukan prosesi sungkeman. Pertama-tama mempelai pria sungkem kepada ibunya.

Di sebelah kursi ibunya terdapat kursi kosong yang terdapat figura mendiang ayah dari pengantin tersebut. Pengantin pria nampak berbicara di hadapan figura tersebut dan memeluk figur itu.

Momen sungkeman tersebut terasa begitu haru. Pasalnya di hari bahagianya itu, tidak bisa disaksikan oleh sang ayah.

“Heheh salah satu momen di pernikahan kemarin,” tulis akun TikTok @bbalqiskn, seperti dikutip pada Kamis (24/10/2024).