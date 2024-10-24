Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional

Nazwa Allysa , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |23:00 WIB
MEMANIPULASI pasangan secara emosional, ternyata merupakan salah satu ciri yang paling sering dilakukan oleh seseorang yang haus akan kekuasaan dan lebih mementingkan kontrol daripada menjaga hubungan agar tetap harmonis.

Manipulasi emosional sendiri adalah jenis kontrol psikologis,  di mana seseorang menggunakan berbagai cara untuk memengaruhi keadaan emosional orang lain untuk kepentingannya pribadinya.

Manipulasi emosional seringkali dikemas dalam kata-kata dan perbuatan yang manis, sehingga sulit dikenali sejak awal. Perilaku ini, dikatakan dapat membuat seseorang sulit untuk berpikir secara rasional. Sehingga menjadikannya merasa bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas situasi tertentu.

Makanya, sebelum terlambat penting untuk mengenali tanda-tanda pasangan adalah seorang manipulator.  Dikutip dari  Times of India, Kamis (21/10/2024), berikut paparan  singkat empat tanda pasangan sedang memanipulasi secara emosional

1. Berperilaku Pasif-Agresif: Apakah Anda sering merasa bingung dengan perasaan pasangan? Di satu saat mereka akan menunjukkan cintanya yang begitu besar dengan memberi banyak perhatian dan mengobrol bersama selama berjam-jam, dan di saat lain mereka akan sangat mengecewakan dengan tidak mengangkat telpon, tidak menunjukkan usahanya, dan membuat Anda merasa tidak diinginkan.

Perilaku yang tidak konsisten ini menyebabkan kesulitan dalam membaca karakter pasangan.

 

Halaman:
1 2
      
