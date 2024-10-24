Viral Aroma Wangi dari Nagita Slavina Bikin Netizen Salfok: Pakai Parfum Apa Ya?

Selebritis Nagita Slavina belum lama ini menjadi sorotan usai tampil memukau di Istana Kepresidenan. Nagita mendampingi sang suami, Raffi Ahmad, yang resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Tak hanya penampilan dan paras kecantikan Nagita yang selalu bikin netizen salfok, baru-baru ini seorang warganet mengungkap sosok Gigi, akrab ia disapa, begitu wangi dan harum semerbak. Momen itu diungkap pemilik akun TikTok, @saskiasas9.

Netizen tersebut merekam momen saat melihat Nagita berada di sebuah restoran bersama Raffi Ahmad, setelah momen pelantikan berlangsung. Siapa sangka, netizen ini mengungkap sosok Nagita yang ternyata tak hanya cantik, tapi juga super wangi.

Nagita Slavina (Foto: Instagram)

“Ketemu Nagita dan Raffi di The Plaza. Btw Nagita dari jarak 10 langkah tapi wangi parfumenya wangi banget, pake parfume apaan yah,” tulis pemilik akun tersebut, dikutip Kamis (24/10/2024).

Video tersebut memerlihatkan Nagita dan Raffi yang duduk di area meja yang cukup jauh dari tempat perekam video. Namun, pemilik akun mengaku aroma tubuh ibu dua anak itu sudah tercium meski dari jarak yang cukup jauh.

Mereka pun dibuat salfok dengan wanginya sosok Nagita Slavina. Tak hanya itu, mereka juga dibuat penasaran parfum apa yang dipakai wanita 37 tahun ini.

“Udah cantik, wangi, tajir pulak dambaan semua waniita,” tambah pemilik akun.

Momen netizen yang salfok dengan wangi aroma Nagita Slavina ini viral hingga ditonton lebih dari 500 ribu kali di TikTok. Warganet launnya pun ikut kagum dengan sosok Nagita Slavina yang tak hanya berparas cantik, tapi juga harum semerbak.