5 Potret Raffi Ahmad Naik Pesawat Super Hercules Menuju Lembah Tidar, Siap Jalani Ospek

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pembekalan khusus bagi Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh menteri dan wakil menteri, termasuk Raffi Ahmad yang dilantik jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Raffi sendiri berangkat menuju Magelang pada Kamis, 24 Oktober 2024. Hal tersebut diketahui dari postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

Berikut beberapa potret momen Raffi Ahmad terbang menuju Magelang untuk mengikuti pembekalan khusus bagi Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, melansir dari akun Instagramnya, @raffinagita1717.

1. Tak lupa membaca doa

Dalam postingannya itu, Raffi tampak menyematkan doa sebelum terbang menuju Magelang untuk mengikuti pembekalan khusus bagi Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar.

“Bismillah. Kabinet Merah Putih. OTW Magelang untuk pembekalan Akademi Militer,” tulisnya di keterangan postingan.

2. Berangkat bersama anggota Kabinet Merah Putih

Tak sendirian, Raffi terlihat berangkat bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih lainnya. Mulai dari Zita Anjani hingga Yovie Widianto.

3. Berangkat dengan Kepala BIN

Raffi Ahmad juga terlihat bertemu dan berfoto langsung dengan M Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI.