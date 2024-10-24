Makan Rebung Bisa Bikin Asam Urat Meningkat? Ini Faktanya

REBUNG menjadi salah satu sayuran yang cukup banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya sayuran ini bisa diolah jadi berbagai macam menu, seperti gulai rebung, lodeh rebung, ditumis, dan masih banyak lagi.

Namun rebung kerap kali dikaitkan dengan penyakit asam urat. Sayuran ini dianggap memiliki kandungan purin yang tinggi dan bisa memicu naiknya kadar asam urat dalam tubuh. Certified Health Coach, dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K menjelaskan bahwa kandungan purin dalam rebung termasuk rendah. Oleh karenanya rebung aman dikonsumsi sesekali bagi penderita asam urat.

“Tapi faktanya, kadar purine di rebung tergolong rendah sehingga sebenarnya aman untuk dikonsumsi,” kata dr. Dion dikutip dari akun Instagram @dionharyadi, Kamis (24/10/2024).

Meski begitu, ada beberapa faktor mengapa sayur rebung disebut bisa menaikan asam urat, salah satunya yaitu dari cara pengolahannya. Apabila rebung diolah bersama dengan makanan tinggi purin lainnya seperti daging dan jeroan, maka tak heran mengapa bisa menyebabkan asam urat.

“Kalau rebungnya dimasak dan dimakan bersama makanan lain yang juga tinggi purine seperti daging merah atau jeroan,” ujarnya.