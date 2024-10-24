Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Obesitas Meningkat, Ini Nasihat Dokter Gizi

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |00:27 WIB
Kasus Obesitas Meningkat, Ini Nasihat Dokter Gizi
Kasus obesitas meningkat. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEMAJUAN teknologi membuat gaya hidup sebagian besar masyarakat menjadi serba instan. Terlebih saat ini sangat mudah mendapatkan apapun yang diinginkan tubuh hanya dengan melalui ponsel genggam. 

Dokter Spesialis Gizi dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp.GK mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi membuat masyarakat mudah untuk memesan makanan dan minuman manis tanpa memperhatikan kesehatan. Fenomena ini menjadi salah satu faktor yang membuat peningkatan angka obesitas di Indonesia dari waktu ke waktu. 

“Di Jakarta itu banyak pasien yang sering saya temui itu masalahnya obesitas ya. Karena sekarang pesen makanan gampang, semua akses mudah buat beli makanan atau minuman manis,” kata dr. Christopher saat ditemui di kawasan Menteng beberapa waktu lalu.

Selain itu, dr. Christopher juga menjelaskan bahwa penyakit tidak menular lainnya yang berkaitan dengan kondisi obesitas, seperti diabetes, kolesterol, dan serangan jantung juga semakin meningkat. Oleh karenanya untuk mengembalikan bentuk dan berat tubuh menjadi normal, dr. Christopher menyarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup, bukan hanya mengkonsumsi obat diet. 

Kasus obesitas meningkat. (Foto: Freepik)
Kasus obesitas meningkat. (Foto: Freepik)

“Intinya kami selalu menerapkan perubahan gaya hidup. Karena kalau misalnya gak merubah gaya hidup, hanya minum obat doang. Maka gaya hidupnya jadi gak bagus dan perubahan itu hanya bersifat sementara,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/481/3156221/rano_karno-UoXa_large.jpg
62% ASN Obesitas, Pemprov DKI Wajibkan Olahraga Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/487/3142090/kasus_obesitas_sentral_gen_alpha_meningkat_ini_pemicu_dan_cara_pencegahannya-y9rM_large.jpg
Kasus Obesitas Sentral Gen Alpha Meningkat, Ini Pemicu dan Cara Pencegahannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/481/3139171/wajib_tahu_ini_beda_ciri_ciri_obesitas_laki_laki_dan_perempuan-4M52_large.jpg
Wajib Tahu! Ini Beda Ciri-ciri Obesitas Laki-Laki dan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/03/481/2774699/update-kasus-kenzie-bayi-obesitas-rscm-masih-tunggu-hasil-pemeriksaan-dari-amerika-dHJ3bPiamz.JPG
Update Kasus Kenzie Bayi Obesitas, RSCM: Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan dari Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/03/481/2774654/kemenkes-sebut-obesitas-tertinggi-di-dki-idai-40-persen-orang-di-jakarta-itu-buncit-ff4t6h8HFP.JPG
Kemenkes Sebut Obesitas Tertinggi di DKI, IDAI: 40 Persen Orang di Jakarta Itu Buncit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/02/481/2774151/kenzie-bayi-obesitas-dirujuk-ke-rscm-ini-kata-kemenkes-y1G4fUNBrk.JPG
Kenzie Bayi Obesitas Dirujuk ke RSCM, Ini Kata Kemenkes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement