HOME WOMEN HEALTH

8 Artis Cantik Indonesia Berprofesi sebagai Dokter, Pesonanya Bikin Hati Meleleh!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |14:04 WIB
8 Artis Cantik Indonesia Berprofesi sebagai Dokter, Pesonanya Bikin Hati Meleleh!
dr Reisa Broto Asmoro. (Foto: IG Reisa)
A
A
A

Deretan artis cantik Indonesia yang berprofesi sebagai dokter berikut ini menarik untuk diulas. Pasalnya, ini bertepatan dengan momen Hari Dokter Nasional yang ke-74 tahun, yang jatuh pada hari ini, Selasa, 24 Oktober 2024. 

Nah, berikut sederet artis cantik Indonesia yang berprofesi sebagai dokter. 

1. Lula Kamal 

Artis cantik yang berprofesi sebagai dokter pertama adalah Lula Kamal. Presenter cantik ini diketahui telah berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di King’s College London dalam bidang rehabilitas narkoba dan adiksi. 

lula kamal

Artis yang satu ini pun belakangan aktif melakukan berbagai kegiatan sosial dan membantu sesama melalui kemampuannya sebagai dokter. Lula Kamal juga kerap tampil di iklan televisi untuk produk kesehatan. 

2. Nycta Gina

Artis yang berprofesi sebagai dokter urutan selanjutnya yakni Nycta Gina. Artis yang terkenal dengan karakter Jeng Kelin ini telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dia juga merupakan seorang dokter kandungan, lho!

Nycta Gina. (Foto: Instagram @missnyctagina)

Nycta Gina dikenal di dunia hiburan sebagai presenter yang penuh dengan humor. Kini Nycta juga masih aktif menjadi penyiar radio dan suara lucunya masih bisa didengarkan hampir setiap pagi. 

3. Mesty Ariotedjo 

Mesty Ariotedjo, model sekaligus musisi, adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dia bekerja di bagian endokrinologi anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

4. Reisa Broto Asmoro 

Artis yang berprofesi sebagai dokter lainnya adalah Reisa Broto Asmoro. Di samping sebagai dokter, Reisa Broto Asmoro adalah seorang aktris, model dan pembawa acara. 

Reisa Broto

Dia terkenal lewat acara televisi Dr Oz Indonesia. Reisa sering tampil untuk iklan di televisi dan biasanya terkait produk kesehatan. Dia juga pernah ditunjuk menjadi juru bicara pemerintah terkait penanganan Covid-19. 

5. Sonia Wibisono 

Bintang televisi yang kerap tampil di acara kesehatan layar kaca ini merupakan dokter kecantikan. Sonia Wibisono merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

 

