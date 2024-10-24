Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hari Dokter Nasional 2024, Anak Ahok dan Veronica Tan Resmi Jadi Dokter Usai Jalani Sumpah Profesi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:13 WIB
Hari Dokter Nasional 2024, Anak Ahok dan Veronica Tan Resmi Jadi Dokter Usai Jalani Sumpah Profesi
Sean Nicholas resmi jadi dokter. (Foto: IG Sean)
A
A
A

Hari Dokter Nasional 2024 yang jatuh pada hari ini, Selasa, 24 Oktober, semakin berwarna dengan hadirnya dokter-dokter muda baru di Indonesia. Kehadiran mereka tentu bisa membawa angin segar di dunia kesehatan Tanah Air.

Salah satunya yakni Sean Nicholas, anak sulung sulung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang baru saja resmi menjadi seorang dokter. Sean yang juga merupakan anak dari Veronica Tan yang kini resmi menjabat sebagai Wamen PPPA itu baru saja menjalani sumpah dokter pada Rabu, (23/10/2024), kemarin. 

Momen tersebut lantas dibagikan Sean di akun Instagramnya baru-baru ini. Ia mengaku bangga karena bisa mewujudkan keinganan sang ayah untuk menjadi seorang dokter.  Pria berusia 26 tahun ini mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita sebagai seorang dokter tidaklah mudah. 

Bahkan, Sean mengaku sempat hampir menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan dokter yang ia tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Jakarta.

“Butuh waktu 8 tahun untuk akhirnya bisa mewujudkan cita-cita Papa anaknya ada yang menjadi dokter,” tulis Sean di akun Instagram pribadinya @nachoseann.

“Beberapa tahun yang lalu saya ingin menyerah, karena jalan yang dilalui sungguh sulit,” lanjutnya. 

Sean juga bercerita, sang ayah bahkan saat itu tak memaksa dan menyerahkan keputusan kepadanya, termasuk mengizinkan untuk tidak melanjukan koas.

Sebagai informasi, koas yakni sebuah tahapan ketika mahasiswa telah menyelesaikan studinya di kedokteran, lalu turun langsung menangani pasien di bawah bimbingan konsulen rumah sakit.

“Saya cerita ke Papa, dia tidak memaksa saya untuk terus melanjutkan Koas dan menyerahkan keputusan mengenai hidup saya kepada saya sendiri dan dia tetap akan mendukung apapun keputusan yang saya ambil," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
