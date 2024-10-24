Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

24 Oktober Diperingati Sebagai Hari Dokter Nasional, Begini Sejarahnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |09:31 WIB
24 Oktober Diperingati Sebagai Hari Dokter Nasional, Begini Sejarahnya
Hari Dokter Nasional. (Foto: Freepik)
A
A
A

Hari Dokter Nasional jatuh pada hari ini, Kamis, 24 Oktober 2024. Peringatan ini ditujukan bagi para dokter atas dedikasinya yang hingga sekarang terus mengabdi sebagai pelayan kesehatan. Tahun ini, Hari Dokter Nasional memasuki peringatan ke-74 tahun dan mengusung tema “Tangan yang Menyembuhkan, Hati yang Peduli”.

Hal tersebut menekankan dedikasi, kasih sayang, dan empati dokter dalam praktik medis serta peran penting yang mereka mainkan dalam menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan. Tema Hari Dokter Nasional tahun ini sendiri merupakan refleksi dari semangat para  dokter yang terus berjuang dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan.

Perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menguatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mencapai tujuan mulia, yaitu kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Lantas, bagaimana sejarah dari Hari Dokter Nasional? berikut ulasannya, melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI. 

Dilansir dari promkes.kemkes.go.id, Hari Dokter Nasional yang diperingati pada 24 Oktober 1950 terbentuk karena lahirnya organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Berdirinya IDI dinilai sebagai organisasi profesi kedokteran yang para pemimpin dan anggotanya hanya dokter Indonesia dan tidak ada lagi dokter asing (Belanda).

Ada beberapa tujuan terbentuknya IDI. Pertama, memadukan segenap potensi dokter seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran.

Kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Ketiga, meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat serta sejahtera.

Hari Dokter Nasional menjadi perayaan yang penting tak hanya untuk tenaga medis atau kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia sebagai wujud penghargaan atas dedikasi para tenaga medis di seluruh pelosok tanah air.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179556//wisuda-o9c8_large.jpg
Viral! Istri Sah Kirim Karangan Bunga ke Wisuda Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178317//dokter_beasiswa-g1kM_large.jpg
Beasiswa LPDP Diprioritaskan untuk Mahasiswa Kedokteran, Ini 4 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178314//dokter-GMvW_large.jpg
Fakultas Kedokteran Akan Diperbanyak, Prabowo Ungkap Masalah Besar Jika Tidak Direalisasikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178256//calista-9SAJ_large.jpg
Pelaku Pembully Kematian Timothy Baru Muncul Minta Maaf, Netizen: Akting Sedihnya Kurang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178248//calista-CMmZ_large.jpg
Viral Video Calista Amore Manurung, Calon Dokter Mahasiswi Unud Akhirnya Muncul ke Publik dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3178032//calista-t1P3_large.jpg
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement