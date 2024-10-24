Pramugari Ingatkan Jangan Ikut Tren TikTok Naik Pesawat Paling Akhir

Pramugari Ingatkan Jangan Ikut Tren TikTok Naik Pesawat Paling Akhir, (Foto: Freepik)

Sebuah tren baru yang viral di TikTok, yang menawarkan cara untuk mendapatkan kursi kosong terbaik di pesawat, mendapat peringatan keras dari pramugari dan pakar perjalanan. Tren ini mengklaim bahwa penumpang harus naik pesawat paling terakhir sehingga dapat memilih kursi kosong mana pun yang tersedia.

Melansir dari AJC Kamis (24/10/2024), seorang pengguna TikTok dengan akun @bengleason23 dengan lebih dari 200 ribu penonton, menyarankan, "Naik pesawat terakhir, memungkinkan anda untuk memilih kursi kosong tanpa harus pergi ke kursi yang sudah ditentukan."

Influencer perjalanan lain, @findusontheroad, menguatkan pendapat tersebut dan mengklaim bahwa penumpang bisa duduk di kursi yang lebih nyaman jika penerbangan tidak penuh.

Pramugari (Foto: freepik)

Namun, tren ini memicu reaksi negatif dari berbagai pihak. Komentator dan pakar perjalanan memperingatkan bahwa metode ini memiliki risiko yang lebih besar daripada manfaatnya.

Gareth Llewellyn, pakar perjalanan, mengatakan kepada LadBible bahwa naik pesawat paling akhir justru dapat merugikan penumpang karena ruang bagasi kabin bisa saja sudah penuh, memaksa mereka untuk memeriksa tas mereka di pintu gerbang.

"Selain itu, penumpang bisa melewatkan pengumuman penting tentang penerbangan yang biasanya disampaikan saat boarding," tambah Llewellyn.

Pihak pramugari juga dengan tegas memperingatkan agar penumpang tidak mengikuti tren ini. Crystal Romo, seorang pramugari maskapai besar, mengatakan kepada Travel+Leisure bahwa sebaiknya penumpang meminta izin kepada awak kabin sebelum pindah ke kursi kosong.