Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pramugari Ingatkan Jangan Ikut Tren TikTok Naik Pesawat Paling Akhir

Viona Marsanda , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:39 WIB
Pramugari Ingatkan Jangan Ikut Tren TikTok Naik Pesawat Paling Akhir
Pramugari Ingatkan Jangan Ikut Tren TikTok Naik Pesawat Paling Akhir, (Foto: Freepik)
A
A
A

Sebuah tren baru yang viral di TikTok, yang menawarkan cara untuk mendapatkan kursi kosong terbaik di pesawat, mendapat peringatan keras dari pramugari dan pakar perjalanan. Tren ini mengklaim bahwa penumpang harus naik pesawat paling terakhir sehingga dapat memilih kursi kosong mana pun yang tersedia.

Melansir dari AJC Kamis (24/10/2024), seorang pengguna TikTok dengan akun @bengleason23 dengan lebih dari 200 ribu penonton, menyarankan, "Naik pesawat terakhir, memungkinkan anda untuk memilih kursi kosong tanpa harus pergi ke kursi yang sudah ditentukan."

Influencer perjalanan lain, @findusontheroad, menguatkan pendapat tersebut dan mengklaim bahwa penumpang bisa duduk di kursi yang lebih nyaman jika penerbangan tidak penuh.

Pramugari
Pramugari (Foto: freepik)

Namun, tren ini memicu reaksi negatif dari berbagai pihak. Komentator dan pakar perjalanan memperingatkan bahwa metode ini memiliki risiko yang lebih besar daripada manfaatnya.

Gareth Llewellyn, pakar perjalanan, mengatakan kepada LadBible bahwa naik pesawat paling akhir justru dapat merugikan penumpang karena ruang bagasi kabin bisa saja sudah penuh, memaksa mereka untuk memeriksa tas mereka di pintu gerbang.

"Selain itu, penumpang bisa melewatkan pengumuman penting tentang penerbangan yang biasanya disampaikan saat boarding," tambah Llewellyn.

Pihak pramugari juga dengan tegas memperingatkan agar penumpang tidak mengikuti tren ini. Crystal Romo, seorang pramugari maskapai besar, mengatakan kepada Travel+Leisure bahwa sebaiknya penumpang meminta izin kepada awak kabin sebelum pindah ke kursi kosong. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement