Resep Misoa, Kuliner yang Lagi Viral Diburu di Blok M

RAGAM kuliner hits di kawasan Blok M, Jakarta Selatan seolah tak ada matinya. Anda bisa menemukan beragam makanan viral dan lagi hits di media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Salah satu menu yang sedang banyak diburu adalah misoa, dianggap sebagai comfort food dengan rasa enak cocok di lidah orang Indonesia.

Misoa atau misua ini merupakan sup yang bisa Anda temukan di sejumlah negara di Asia. Melansir The Quirino Kitchen, nama mi misua berasal dari kata China “mee sua”, yang merupakan mi tipis dan buram, terbuat dari tepung gandum. Bakso daging yang berisi dimasukkan ke dalam kaldu bening untuk direbus.

Saking viralnya, kedai misoa di kawasan Blok M ini tak pernah sepi pengunjung hingga harus antre untuk menikmatinya. Jangan khawatir, Anda bisa dengan mudah kok membuatnya di rumah. Penasaran seperti apa resep dan cara membuatnya? Berikut resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, dilansir Kamis (24/10/2024)

Bahan:

150 gr paha ayam giling

5 siung bawang putih

4 siung bawang merah

3 buah cabai rawit merah

1 batang daun bawang

3 lembar kol

2 sdm minyak