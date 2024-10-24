Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Misoa, Kuliner yang Lagi Viral Diburu di Blok M

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |21:30 WIB
Resep Misoa, Kuliner yang Lagi Viral Diburu di Blok M
Resep Misoa, Kuliner yang Lagi Viral Diburu di Blok M (Foto: YouTube Devina Hermawan)
A
A
A

RAGAM kuliner hits di kawasan Blok M, Jakarta Selatan seolah tak ada matinya. Anda bisa menemukan beragam makanan viral dan lagi hits di media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Salah satu menu yang sedang banyak diburu adalah misoa, dianggap sebagai comfort food dengan rasa enak cocok di lidah orang Indonesia.

Misoa atau misua ini merupakan sup yang bisa Anda temukan di sejumlah negara di Asia. Melansir The Quirino Kitchen, nama mi misua berasal dari kata China “mee sua”, yang merupakan mi tipis dan buram, terbuat dari tepung gandum. Bakso daging yang berisi dimasukkan ke dalam kaldu bening untuk direbus.

Saking viralnya, kedai misoa di kawasan Blok M ini tak pernah sepi pengunjung hingga harus antre untuk menikmatinya. Jangan khawatir, Anda bisa dengan mudah kok membuatnya di rumah.  Penasaran seperti apa resep dan cara membuatnya? Berikut resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, dilansir Kamis (24/10/2024)

Bahan:

150 gr paha ayam giling

5 siung bawang putih

4 siung bawang merah

3 buah cabai rawit merah

1 batang daun bawang

3 lembar kol

2 sdm minyak

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176627//nugget-AqsK_large.jpg
Resep Nugget Homemade ala Chef Devina, Cocok Jadi Stok Bekal Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/65/3176053//chef_devanka-1Jpt_large.jpg
Pendidikan Mentereng Chef Devina, Koki Cantik Lulusan Manajemen Bisnis ITB yang Foto Siomaynya Dicomot Adik Syahrini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175204//aisyahrani-SeWU_large.jpg
Aksi Adik Syahrini Comot Foto Chef Devina Berujung Permintaan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175000//aisyahrini_dan_devina_hermawan-6ajk_large.jpg
Chef Devina Hermawan Benarkan Adik Syahrini Comot Foto Siomay Miliknya Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/298/3172198//tumis-FDyW_large.jpg
Resep Tumis Makaroni, Jadi Ide Lauk Simple untuk Bekal Tanggal Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518//salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement