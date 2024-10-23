Agak Laen, Seorang Ayah Ajarkan Anak Belajar dengan Kostum Hantu

Agak Laen, Seorang Ayah Ajarkan Anak Belajar dengan Kostum Hantu (Foto: Tiktok)

JAKARTA - Tidak jarang anak-anak sulit diajak belajar. Mereka seringkali memiliki berbagai alasan seperti mengantuk, tidak menyukai pelajaran, atau lebih memilih bermain.

Hal ini kadang membuat orangtua merasa kesal dan kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, orangtua perlu menemukan cara kreatif agar anak tetap semangat belajar.

Baru-baru ini, sebuah video viral di media sosial menunjukkan cara unik seorang ayah dalam membujuk anaknya untuk belajar. Sang ayah memilih menggunakan kostum hantu agar anaknya merasa takut dan akhirnya mau belajar.

Dalam video tersebut, sang ayah terlihat mengenakan baju putih panjang, lengkap dengan rambut palsu panjang, dan memoles wajahnya dengan bedak hingga terlihat pucat seperti hantu.