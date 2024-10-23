Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Balita Makan Sambal Rujak sampai Nangis, Netizen Auto Geram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |07:08 WIB
Viral Balita Makan Sambal Rujak sampai Nangis, Netizen Auto Geram
Viral Bayi Makan Rujak. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini beredar video seorang balita yang memakan sambal rujak hingga mengeluarkan air mata. Kejadian ini viral dan sontak menghebohkan netizen Tanah Air. 

Momen itu diunggah akun TikTok, @ubdb23official. Video tersebut memerlihatkan seorang balita yang asyik memakan sambal rujak dengan buah mangga muda. Alih-alih menghentikannya, perekam video tersebut justru menganggapnya sebagai hal lelucon melihat bocah tersebut memakan sambal rujak.

“Mukbang pedas asam juara 1, maaf ya nak,” tulis akun tersebut.

Peristiwa itu diketahui diambil di daerah Blitar, Jawa Timur. Terlihat bayi tersebut terus memakan sambal rujak ini sampai mengeluarkan air mata. Sang ibunda yang diduga merekam kejadian ini justru hanya tertawa. Sang balita pun tak berusaha dihentikan meski sudah terlihat kepedasan.

Viral Bayi Makan Rujak

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement