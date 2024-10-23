Viral Balita Makan Sambal Rujak sampai Nangis, Netizen Auto Geram

BARU-BARU ini beredar video seorang balita yang memakan sambal rujak hingga mengeluarkan air mata. Kejadian ini viral dan sontak menghebohkan netizen Tanah Air.

Momen itu diunggah akun TikTok, @ubdb23official. Video tersebut memerlihatkan seorang balita yang asyik memakan sambal rujak dengan buah mangga muda. Alih-alih menghentikannya, perekam video tersebut justru menganggapnya sebagai hal lelucon melihat bocah tersebut memakan sambal rujak.

“Mukbang pedas asam juara 1, maaf ya nak,” tulis akun tersebut.

Peristiwa itu diketahui diambil di daerah Blitar, Jawa Timur. Terlihat bayi tersebut terus memakan sambal rujak ini sampai mengeluarkan air mata. Sang ibunda yang diduga merekam kejadian ini justru hanya tertawa. Sang balita pun tak berusaha dihentikan meski sudah terlihat kepedasan.