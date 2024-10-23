Mengatasi Diabetes dengan Gula Lontar

Komedian Nunung Srimulat, kini menjalani pola hidup lebih sehat. Ini dilakukan setelah dirinya divonis terkena penyakit diabetes. Sejak itu, ia memutuskan untuk mengurangi konsumsi gula, terutama gula yang mengandung Indeks Glikemik tinggi.

Namun di podcast ini Jennifer, seorang ahli gizi, memperkenalkan Nunung pada alternatif gula yang lebih sehat, yaitu Gula Lontar.

Gula Lontar, yang berasal dari sari bunga pohon lontar, termasuk dalam kategori Gula Ramah, yaitu gula dengan Indeks Glikemik rendah. Menurut Jennifer, gula ini sangat baik untuk menjaga kestabilan gula darah dan mengurangi risiko penyakit serius seperti diabetes dan jantung. Jadi, meskipun manis, Gula Lontar tetap aman dikonsumsi tanpa menambah beban kesehatan.

Pengalaman Nunung Menghadapi Diabetes

Nunung juga bercerita tentang perjalanan kesehatan setelah didiagnosa diabetes. Ia mengakui bahwa menghentikan konsumsi gula adalah tantangan besar karena gula bersifat candu dan membuat ketergantungan. Setelah perubahan pola makan yang lebih sehat dan disiplin, ia merasakan banyak perubahan positif pada tubuhnya.

Lalu, apa saja sih manfaat Gula Lontar untuk tubuh kita? Jennifer, ahli gizi dalam podcast ini, menjelaskan secara rinci tentang Indeks Glikemik dan bagaimana konsumsi gula yang tepat dapat membantu menghindari kenaikan berat badan serta risiko penyakit. Nunung juga berbagi pengalamannya tentang pola makan yang kini lebih sehat, dengan fokus pada makanan rendah gula.

(Kemas Irawan Nurrachman)