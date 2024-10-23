Mengatasi Candu Gula, Ini Rahasia Nunung Jaga Kesehatan dengan Gula Lontar

Podcast Happy Health kali ini menghadirkan bintang tamu istimewa, komedian Nunung dan nutritionist Jennifer. Membahas cara-cara cerdas untuk mengatasi konsumsi gula berlebih dengan solusi sehat seperti gula lontar, menjadi salah satu fokusnya.

Nunung mengakui sebelum didiagnosis diabetes, ia sulit melepaskan diri dari makanan dan minuman manis. Nunung bercerita tentang pengalamannya saat menjalani gaya hidup yang penuh dengan gula berlebih, yang akhirnya berkontribusi pada kenaikan berat badan dan masalah kesehatan lainnya.

Jennifer, sang nutritionist, menjelaskan bahwa ketergantungan gula bukan hanya soal keinginan untuk makan manis, tetapi juga terkait dengan respon tubuh terhadap lonjakan kadar gula darah. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti diabetes dan penyakit jantung.

Gula Lontar: Solusi Bagi Pecandu Gula

Untuk membantu mengatasi kecanduan gula, Jennifer memperkenalkan Gula Lontar sebagai salah satu alternatif yang lebih sehat. Gula Lontar memiliki Indeks Glikemik rendah, yang artinya tidak menyebabkan lonjakan drastis pada kadar gula darah seperti gula biasa. Dalam podcast ini, Nunung mencicipi minuman yang dibuat menggunakan Gula Lontar dan memberikan tanggapan positif. Menurutnya, rasa Gula Lontar tetap manis dan lezat, namun lebih aman bagi kesehatannya.