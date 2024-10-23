Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI

JAGAT maya sempat dihebohkan dengan aksi sekumpulan wanita yang melakukan olahraga pound fit di Stasiun MRT, Bundaran HI, Jakarta. Peristiwa itu viral dan mengundang kecaman dari netizen.

Dari video yang beredar di media sosial, sekolompak wanita ini melakukan olahraga tersebut di area dalam stasiun MRT, di mana banyak penumpang yang lalu lalang. Ini membuat netizen geram dan menghujat kegiatan tersebut. Lantas, seperti apa olahraga pound fit yang viral dan sempat dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI ini?

Melansir laman Pound, pound fit merupakan olahraga yang menggabungkan latihan kardio, pengondisian, dan latihan kekuatan dengan gerakan yang terinspirasi dari yoga dan pilates. Olahraga ini cukup unik lantaran menggunakan alat berupa Ripstix. Alat tersebut merupakan stik drum berbobot ringan yang dirancang khusus untuk berolahraga.

Olahraga pound fit ini dapat memberikan suasana yang tepat untuk melepaskan diri, mendapatkan energi, hingga mengencangkan otot. Olahraga ini juga menyenangkan dengan alunan musik yang up beat sehingg membuat kegiatan ini semakin seru.

Manfaat Pound Fit