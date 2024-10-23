Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mandi Air Dingin di Pagi Hari: Teknik Bakar Lemak dan Tingkatkan Konsentrasi

Aris Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |22:04 WIB
Mandi Air Dingin di Pagi Hari: Teknik Bakar Lemak dan Tingkatkan Konsentrasi
foto: Freepik
A
A
A

Mandi air dingin di pagi hari mungkin terdengar menantang bagi sebagian orang, terutama mereka yang lebih suka kehangatan di awal hari. Namun, tahukah Anda bahwa mandi air dingin dapat membawa berbagai manfaat kesehatan? 

Salah satu manfaat utamanya adalah membantu membakar lemak dalam tubuh serta meningkatkan konsentrasi. Aktivitas ini menjadi salah satu cara alami yang efektif untuk meningkatkan metabolisme sekaligus menyegarkan pikiran. Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kab. Bantul dengan situs pafikabbantul.org, aktivitas sederhana seperti mandi air dingin dapat berkontribusi pada keseimbangan kesehatan tubuh.

Bagaimana Mandi Air Dingin Membantu Membakar Lemak?
Tubuh manusia memiliki dua jenis lemak, yaitu lemak putih dan lemak coklat. Lemak putih adalah lemak yang kita simpan saat tubuh menerima lebih banyak kalori daripada yang dibakar, sementara lemak coklat berfungsi menghasilkan panas untuk menghangatkan tubuh.

Ketika kita mandi air dingin, tubuh perlu menjaga suhu agar tetap stabil, sehingga lemak coklat bekerja lebih keras untuk memproduksi panas. Aktivitas ini dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lebih banyak kalori.

Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa paparan air dingin dapat merangsang pelepasan hormon norepinefrin, yang dapat membantu meningkatkan pembakaran lemak. Dengan mandi air dingin secara rutin, Anda dapat mengoptimalkan proses ini dan membantu menurunkan berat badan secara alami.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180359//penjualan_avian_brands-qF52_large.jpeg
Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180335//nasi_bogana_may_may-0f76_large.jpg
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180237//bolt_pet_food-I0mi_large.jpg
Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180235//detoslim_superbrand-DwGb_large.jpg
Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement