HOME WOMEN HEALTH

Meditasi Singkat Satu Menit untuk Mengurangi Stress di Tengah Kesibukan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:48 WIB
Meditasi Singkat Satu Menit untuk Mengurangi Stress di Tengah Kesibukan
ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Okezone-Dalam kehidupan yang serba cepat, stress sering kali datang tanpa kita sadari. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat memicu kelelahan mental dan fisik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan cara efektif untuk meredakan stress, meskipun hanya dalam waktu singkat. Salah satu metode yang terbukti dapat membantu adalah meditasi singkat selama satu menit, yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Manokwari dengan situs pafimanokwari.org, menjaga kesehatan mental di tengah aktivitas yang padat sangat penting untuk mendukung produktivitas sehari-hari.

Manfaat Meditasi Singkat

Meditasi singkat, meskipun hanya dilakukan selama satu menit, memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental dan fisik. Meditasi dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan memberikan tubuh waktu sejenak untuk rileks. Selain itu, meditasi juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan di sisa hari.

Cara Melakukan Meditasi Singkat

