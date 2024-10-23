Kebiasaan Minum Air Hangat Sebelum Tidur, Manfaat Tersembunyi untuk Pencernaan

JAKARTA - Pencernaan yang sehat adalah kunci dari tubuh yang bugar dan berenergi. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan pencernaan adalah dengan meminum air hangat sebelum tidur.

Kebiasaan ini sering kali dianggap sepele, namun ternyata memiliki manfaat yang tersembunyi bagi tubuh, terutama dalam membantu proses pencernaan. Selain itu, minum air hangat di malam hari dapat membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak, yang tentunya berkontribusi pada keseimbangan metabolisme.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kab. Mojokerto dengan situs pafikabupatemojokerto.org, minum air hangat sebelum tidur bisa membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah masalah seperti sembelit, serta membantu tubuh dalam proses detoksifikasi alami.

Manfaat Utama Minum Air Hangat Sebelum Tidur

1. Meningkatkan Proses Pencernaan