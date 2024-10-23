Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Latihan Micro-Movements: Gerakan Kecil yang Bikin Tubuh Tetap Fit

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:44 WIB
Latihan Micro-Movements: Gerakan Kecil yang Bikin Tubuh Tetap Fit
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Saat ini, menjaga kebugaran tubuh tidak selalu berarti harus melakukan latihan berat atau pergi ke gym. Ada teknik latihan baru yang semakin populer di kalangan ahli kesehatan dan kebugaran, yaitu micro-movements. Micro-movements adalah serangkaian gerakan kecil dan sederhana yang bisa dilakukan di mana saja, bahkan sambil duduk di kursi kerja atau menonton TV. Meski terkesan ringan, gerakan-gerakan ini memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Singkawang dengan situs pafipcsingkawang.org, melakukan aktivitas fisik secara konsisten, termasuk melalui latihan-latihan kecil seperti micro-movements, sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.

Apa Itu Micro-Movements?

Micro-movements adalah latihan yang melibatkan gerakan-gerakan kecil pada otot tertentu. Misalnya, saat bekerja di depan komputer, Anda bisa melakukan gerakan memutar bahu, menggerakkan pergelangan tangan, atau sekadar mengencangkan otot-otot perut secara berkala. Gerakan-gerakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, mereka dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan menjaga kelenturan tubuh.

1. Manfaat Latihan Micro-Movements

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180359//penjualan_avian_brands-qF52_large.jpeg
Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180335//nasi_bogana_may_may-0f76_large.jpg
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180237//bolt_pet_food-I0mi_large.jpg
Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180235//detoslim_superbrand-DwGb_large.jpg
Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180230//jumbo_superbrand-qzwL_large.jpg
Jaga Kualitas Produk, PT Jumbo Power International Raih Empat Penghargaan Superbrands
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement