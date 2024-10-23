Latihan Micro-Movements: Gerakan Kecil yang Bikin Tubuh Tetap Fit

Saat ini, menjaga kebugaran tubuh tidak selalu berarti harus melakukan latihan berat atau pergi ke gym. Ada teknik latihan baru yang semakin populer di kalangan ahli kesehatan dan kebugaran, yaitu micro-movements. Micro-movements adalah serangkaian gerakan kecil dan sederhana yang bisa dilakukan di mana saja, bahkan sambil duduk di kursi kerja atau menonton TV. Meski terkesan ringan, gerakan-gerakan ini memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Singkawang dengan situs pafipcsingkawang.org, melakukan aktivitas fisik secara konsisten, termasuk melalui latihan-latihan kecil seperti micro-movements, sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.

Apa Itu Micro-Movements?

Micro-movements adalah latihan yang melibatkan gerakan-gerakan kecil pada otot tertentu. Misalnya, saat bekerja di depan komputer, Anda bisa melakukan gerakan memutar bahu, menggerakkan pergelangan tangan, atau sekadar mengencangkan otot-otot perut secara berkala. Gerakan-gerakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, mereka dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan menjaga kelenturan tubuh.

1. Manfaat Latihan Micro-Movements