HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Berjemur di Pagi Hari untuk Kesehatan Mental dan Fisik

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:32 WIB
Manfaat Berjemur di Pagi Hari untuk Kesehatan Mental dan Fisik
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Berjemur di pagi hari bukan hanya memberikan efek menyegarkan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa baik untuk tubuh maupun pikiran. Sinar matahari pagi yang kaya akan vitamin D merupakan salah satu sumber energi alami yang bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Aktivitas ini terbukti mampu meningkatkan mood, menjaga kesehatan tulang, serta membantu mencegah berbagai penyakit. Menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit di bawah sinar matahari pagi dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada tubuh.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kota Bitung dengan situs pcpafikotabitung.org, paparan sinar matahari di pagi hari juga dapat membantu meningkatkan efektivitas obat-obatan dan penyerapan nutrisi yang esensial untuk tubuh. Hal ini karena sinar matahari pagi merangsang produksi hormon serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati dan perasaan bahagia.

1. Meningkatkan Kesehatan Tulang

Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Vitamin D berperan dalam penyerapan kalsium, sehingga berjemur secara teratur dapat membantu mencegah osteoporosis dan menjaga kekuatan tulang seiring bertambahnya usia. Tanpa paparan sinar matahari yang cukup, tubuh sulit untuk menghasilkan vitamin D dalam jumlah yang memadai, sehingga meningkatkan risiko penyakit tulang.

2. Meningkatkan Kesehatan Mental

Telusuri berita women lainnya
