HOME WOMEN HEALTH

Cara Sehat Duduk Saat Kerja Menghindari Punggung yang Bongkok

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |13:39 WIB
Cara Sehat Duduk Saat Kerja Menghindari Punggung yang Bongkok
Duduk yang sehat saat bekerja agar menghindari punggung bongkok. (Foto: dok freepik)
JAKARTA - Di era digital saat ini, banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer atau laptop untuk bekerja. Posisi duduk yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada bagian punggung.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah punggung yang bongkok atau postur tubuh yang tidak ideal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara duduk yang sehat agar tetap nyaman dan terhindar dari masalah punggung. Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Buru dengan situs pafiburu.org, menjaga postur yang baik saat duduk sangatlah penting untuk kesehatan jangka panjang.

1. Pilih Kursi yang Ergonomis

Pertama, gunakan kursi yang dirancang secara ergonomis. Kursi ergonomis memiliki dukungan punggung yang baik, sehingga dapat membantu menjaga lekukan alami tulang belakang. Pastikan kursi memiliki ketinggian yang dapat disesuaikan dan sandaran yang mendukung punggung bagian bawah.

      
