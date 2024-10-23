Kenapa Orang Indonesia Banyak yang Berobat ke Penang, Malaysia? Ini alasannya!

Kenapa Orang Indonesia Banyak yang Berobat ke Penang, Malaysia? Ini Alasannya! (Foto: Freepik)

KENAPA orang Indonesia banyak yang berobat ke Penang, Malaysia? Salah satu alasan utamanya adalah biaya perawatan yang jauh lebih terjangkau dibandingkan berobat di rumah sakit besar di Indonesia.

Perawatan medis di Penang menawarkan harga yang lebih kompetitif, namun tetap memberikan kualitas pelayanan yang prima. Menurut Asia News Network, Rabu (23/10/2024) perbandingan biaya medis di Penang dengan Indonesia bisa mencapai separuhnya, tanpa mengorbankan kualitas layanan.

“Biaya perawatan, termasuk operasi besar, dapat berkurang hingga setengahnya, yang menjadikannya pilihan yang lebih ekonomis bagi banyak pasien Indonesia,” tulis laporan tersebut.

Selain masalah biaya, kualitas pelayanan medis yang tinggi menjadi daya tarik lainnya. Rumah sakit di Penang dilengkapi dengan peralatan medis terkini dan dokter-dokter yang berpengalaman.

Penang juga dikenal dengan rumah sakit yang bersertifikasi internasional, memberikan kepercayaan lebih bagi pasien dari luar negeri, termasuk Indonesia. Ketersediaan layanan medis dengan standar internasional ini membuat Penang menjadi pilihan menarik, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan khusus atau operasi besar.

Kemudahan komunikasi juga menjadi faktor penting yang mendorong banyaknya pasien Indonesia ke Penang. Bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pasien untuk berkomunikasi dengan dokter dan tenaga medis.

Kemudahan akses bahasa juga menjadi alasan penting mengapa orang Indonesia memilih Penang sebagai tempat berobat, karena hal ini membuat mereka merasa lebih nyaman dalam menjelaskan keluhan mereka secara langsung.