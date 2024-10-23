Moana Anak Ria Ricis Bisa Melihat Hantu: Kejang-Kejang Lihat ke Atas

JAKARTA - Ria Ricis menceritakan bahwa sang putri yaitu Moana cukup sensitif dengan hal-hal gaib. Bocah dua tahun itu ternyata bisa melihat mahluk tak kasat mata seperti hantu. Hal itu diungkapkan Ria Ricis saat hadir di podcast YouTube Melaney Ricardo.

Awalnya Moana melihat hantu saat berada di rumah lamanya. Kala itu Moana sampai kejang-kejang sambil menunjuk ke atas bak tengah melihat sesuatu. "Pertamanya di rumah lama, terus Moana magrib-magrib kaget. Aku abis mandiin dia, dianya kejang-kejang gitu tapi lihat ke atas, itu pertama kali," kata Ria Ricis dikutip Rabu (23/10/2024).

Perempuan bernama asli Ria Yunita itu awalnya tidak terpikirkan ke arah mistis. Ia hanya khawatir dengan kondisi samb anak yang kejang-kejang. "Iyalah (panik), aku pertama bukan mikir ke hantu, pertama ini anak sakit apa kejang-kejang, kita bawa ke dokter apa ya," kenang Ria Ricis.

Keesokan harinya, Moana mengalami hal yang sama. Namun tidak sampai mengalami kejang-kejang. "Iya keesokannya (terulang lagi) tapi better dari pada sebelumnya itu enggak yang sampe gini (kejang), tapi nangis, dia juga nunjuk-nunjuk," jelas Ria Ricis.

Baru lah saat itu, Ria Ricis menyadari bahwa Moana bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. "Dari gesturenya aku ngerti. Tapi itu butuh waktu seminggu dua minggu aku untuk bisa terima dia bisa ngelihat itu, karena kan aku penakut aslinya," tutur Ria Ricis.

Bahkan kejadian Moana melihat hantu kembali terulang, saat ia diajak oleh Ria Ricis ke lokasi syuting. "Dia ikut aku ke lokasi syuting di daerah Sentul. Jadi tuh di lokasi syuting itu memang ada kamar khusus," ujar Ria Ricis.