HOME WOMEN LIFE

Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |23:00 WIB
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh (Foto: DrazenZigic/Freepik)
A
A
A

PERSELINGKUHAN selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Banyak buku, artikel, dan penelitian telah berusaha menjelaskan alasan di balik perilaku ini, terutama yang berkaitan dengan pria, yang sering menjadi sorotan.

Meski banyak yang berharap mendapatkan jawaban sederhana, kenyataan justru lebih rumit. Berikut ini adalah lima faktor mengejutkan yang dapat menjelaskan mengapa beberapa pria memilih untuk berselingkuh, sebagaimana mengutip Times Of India, Selasa (22/10/2024)

1. Butuh validasi: Pria sering selingkuh karena dorongan untuk diakui, terutama dalam masyarakat yang mengaitkan kejantanan dengan kekuatan dan kesuksesan. Perselingkuhan menjadi pelarian dari kekosongan emosional dan cara untuk merasa dihargai atau diinginkan.

2. Tidak puas secara emosional: Meski banyak yang mengira pria selingkuh demi kepuasan fisik, ketidakpuasan emosional sering menjadi penyebab utamanya.

Mereka mungkin selingkuh karena merasa diabaikan, kurang dukungan emosional, atau merasa ditolak dalam hubungan. Kebutuhan akan pemahaman dan validasi dapat mendorong mereka mencari keintiman emosional dari orang lain.

 

Halaman:
1 2
      
