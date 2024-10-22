5 Kucing Lucu Peliharaan Presiden Dunia yang Tinggal di Istana, Nomor 1 Tinggal di Istana Merdeka

5 Kucing Lucu Peliharaan Presiden Dunia yang Tinggal di Istana, Nomor 1 Tinggal di Istana Merdeka, (Foto: Instagram)

Ada 5 Kucing Lucu Peliharaan Presiden Dunia yang Tinggal di Istana. Ya, selain rakyat biasa ternyata pemimpin dunia juga punya peliharaan hewan, salah satunya kucing. Bahkan membawa kucing mereka ke istana dan menjadikan hewan ini bagian dari kehidupan politik. Lantas, kucing peliharaan presiden dunia siapa yang beruntung tinggal di istana?

Bobby Kertanegara



Siapa yang tak kenal dengan si kucing lucu yang akrab dipanggil Bobby Kertanegara (BK) ini? Baru-baru ini BK hangat dibicarakan karena ikut tampil di acara pelantikan Presiden Indonesia ke 8 Prabowo Subianto di Istana Negara 20 Oktober 2024 dengan menggunakan stroller khusus kucing bertuliskan “BK” Bobby Kertanegara. Sejumlah tamu undangan tak membuang kesempatan untuk foto bersama dengan bobby.

Bobby termasuk jenis ras kucing kampung dengan warna bulu putih bercampur belang hitam. Pertemuan Prabowo dengan kucing kesayangannya terjadi di tahun 2017 lalu. Prabowo ungkap Bobby sangat manja dan sebagai penguasa rumah Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

BK hampir sama dengan kucing lainnya yang usil dan ingin dimanja bahkan, menginterupsi Prabowo yang sedang diskusi dengan tamunya. Bobby juga tak ragu naik ke atas meja saat Prabowo sedang rapat.



Willow

5 Kucing Lucu Peliharaan Presiden Dunia yang Tinggal di Istana, Nomor 1 Tinggal di Istana Merdeka, Willow (Foto: White House)



Willow, kucing peliharaan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, telah mencuri perhatian publik sejak kedatangannya di Gedung Putih. Kucing berjenis Maine Coon ini tak hanya menjadi bagian dari keluarga besar Biden, tetapi juga simbol kehangatan dan kebersamaan di tengah kesibukan politik.

Willow diadopsi oleh Joe Biden dan keluarganya pada tahun 2021 lalu. Nama "Willow" terinspirasi dari nama kota di mana Biden tinggal saat masih kecil.

Willie



Willie adalah kucing peliharaan George W. Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menjadi salah satu hewan peliharaan ikonik selama masa kepresidenannya. Willie, kucing berjenis tabby yang diadopsi oleh keluarga Bush saat mereka tinggal di Texas. Nama "Willie" diambil dari nama Willie Nelson, seorang musisi country terkenal yang juga merupakan teman keluarga.

Selama masa kepresidenan George W. Bush dari 2001 hingga 2009, Willie menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga Bush.