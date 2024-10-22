Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Mewah Erina Gudono, Pakai Perhiasan Nan Mencolok hingga Tas Seharga Mobil

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:26 WIB
5 Potret Mewah Erina Gudono, Pakai Perhiasan Nan Mencolok hingga Tas Seharga Mobil
Erina Gudono. (Foto: IG Erina)
Nama Erina Gudono baru-baru ini menjadi sorotan. Hal ini lantaran kontroversi sejumlah postingan gaya hidup mewahnya. Usai sempat jadi buah bibir imbas postingan naik pesawat jet pribadi, Erina baru-baru ini kembali jadi perbincangan. 

Pasalnya, Erina baru-baru ini memposting momen dirinya makan mewah di dalam kamar rumah sakit usai melahirkan putri pertamanya, Bebingah Sang Tansahayu, pada 15 Oktober 2024 kemarin. Sebenarnya, itu bukan momen pertama kali Erina memamerkan hidup mewahnya. Melalui akun Instagramnya, ia cukup sering membagikan postingan gaya hidup mewahnya. 

Berikut beberapa diantaranya, melansir dari akun Instagramnya, @erinagudono. 

1. Pakai perhiasan mewah di acara bergengsi

Erina pernah membagikan momen dirinya ketika menghadiri Paris Fashion Week, salah satu agenda fesyen bergengsi di dunia. 

Di momen tersebut, ia tampil cantik dengan sejumlah perhiasan mewah yang melekat di tubuhnya. Mulai dari kalung hingga anting silver dengan detail mutiara nan mencolok.

Meski begitu, perhiasan mewah yang dikenakannya itu ternyata merupakan produk asal Indonesia. 

Erina Gudono
Erina Gudono

2. Tenteng tas mewah seharga mobil!

Penampilan Erina Gudono dalam potret ini juga tak kalah mencuri perhatian. Pasalnya, ia tampak memegang tas Christian Dior Casual Style 2WAY Party Style Python Elegant Style Crossbody. 

Usut punya usut, tas mewah tersebut dibanderol seharga mobil, alias mencapai Rp194 jutaan! 

Erina Gudono
Erina Gudono

3. Pamer berlian mewah

Erina memang cukup hobi membagikan beberapa potretnya ketika mengenakan perhiasan mewah. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut, ketika dia menggunakan kalung dan anting kristal berlian yang tampak begitu mencolok. 

Erina Gudono
Erina Gudono
 

