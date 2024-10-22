Viral Potret Momen Rambut Raisa Kesetrum Aliran Listrik saat Manggung

RAISA Andriana menjadi sorotan setelah video nya saat bernyanyi di panggung viral di TikTok. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @haiitude_ memperlihatkan Raisa yang tampil cantik menggunakan summer dress sambil menyanyikan lagu Kali Kedua.

Menariknya, para netizen menyadari ada yang berbeda denga tampilan rambut penyanyi pop papan atas tersebut. Pasalnya, saat Raisa asyik bernyanyi tiba-tiba terlihat beberapa helaian rambutnya berdiri tegak seperti kena strum aliran listrik, setelah beberapa airshots digunakan untuk memberi efek panggung.

“Detik-detik rambutnya Raisa berdiri,” tulis @haiitude_ sebagai keterangan video singkat dikutip pada Selasa (22/10/2024)

Rambut statik atau rambut berdiri tegak akibat aliran listrik sering terjadi pada rambut lurus dan tipis juga rambut kering akibat pewarnaan atau pun sering dicatok.

Raisa sendiri, tampak menyadari perubahan rambutnya karena dalam video terlihat Raisa mencoba merapikan rambutnya beberapa kali dengan menyisirnya ke belakang menggunakan jari-jari tangannya.