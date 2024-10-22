Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden, Amy Qanita: Tak Pernah Terbayang Anak Saya Dilantik di Istana Negara

JAKARTA - Amy Qanita, ibunda Raffi Ahmad, memberikan pesan khusus untuk sang putra usai dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.Amy mengaku sangat bangga dengan pencapaian karier suami Nagita Slavina itu.

Ia bahkan tak menyangka, sang anak bisa menjadi berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara. "Tidak pernah terbayang dalam hidup saya anak lelaki saya dilantik di Istana Negara Presiden," tulis Amy Qanita dikutip dari Instargram @amy_r_qanita Selasa (22/10/2024).



Sebagai ibu, Amy pun tak lupa mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas amanat yang diberikan kepada putranya ini. Dia juga turut memberikan pesan khusus kepada Raffi Ahmad yang akan menjalani tugas Kenegaraan.



"Terima kasih Bapak Presiden @prabowo, bersyukur tiada terkira Alhamdulillah kepada Allah SWT. Bekerja yang maksimal ya nak, amanah selalu dan selalu," tutupnya.



Dalam sebuah wawancara, Raffi Ahmad mengaku siap mengemban tugas yang diberikan. Dia juga meminta doa kepada semua pihak agar bisa menjalani tugas sesuai harapan bangsa.





"Saya sangat bersykur atas segala rahmat yang diberikan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan, dimana ini menjadi kesempatan saya untuk mengabdi kepada Tanah Air tercinta," kata Raffi Ahmad usai dilantik.



"Saya memohon doa dan restunya agar bisa mengemban tugas dengan baik," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)