HOME WOMEN LIFE

Viral Tukang Parkir Mirip Michael Jackson, Bikin Ngakak Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |13:03 WIB
Viral Tukang Parkir Mirip Michael Jackson, Bikin Ngakak Netizen
Viral tukang parkir mirip Michael Jackson. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini seorang tukang parkir menjadi sorotan netizen. Bagaimana tidak, aksi uniknya bikin warganet salfok lantaran berdandan seperti penyanyi Hollywood, Michael Jackson.

Momen tukang parkir mirip Michael Jackson ini viral usai diunggah akun TikTok, @ciwchi. Terlihat tukang parkir tersebut berada di sekitaran ruko dan bergaya persis seperti King of Pop tersebut.

“Michael Jackson lihat nanti ya,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (22/10/2024).

Pria yang tak diketahui identitasnya ini mengenakan pakaian mirip seperti Michael Jackson, lengkap dengan asesoris yang ada di bagian baju dan celananya. Rambut pria tersebut juga bergaya ikal dan ditata mirip dengan mendiang pelantun Beat It ini.

Tak cuma outfit-nya, tukang parkir tersebut juga berjoget layaknya Michael Jackson. Ia begitu lincah meniru goyangan bintang pop asal Amerika Serikat ini.

Viral pria mirip MJ

Ia bahkan tak ragu berjoget di area parkiran dan disaksikan orang-orang di kawasan tersebut. Meski begitu, aksi tukang parkir itu sukses bikin orang-orang sekitar salfok dan kagum dengan keunikannya.

“Tapi keren joget masnya, mantap,” tambah akun tersebut.

Usut punya usut, lokasi tempat juru parkir mirip Michael Jackson tersebut itu berada di kawasan Jakarta Selatan. Video yang menunjukan gaya uniknya ini viral bahkan sudah disaksikan lebih dari 900 ribu kali di TikTok.

 

