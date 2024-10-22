Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak Leo Bersatu, Robby Purba dan Marshanda Bicara Kepemimpinan dan Tantangan Karier

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:17 WIB
Zodiak Leo Bersatu, Robby Purba dan Marshanda Bicara Kepemimpinan dan Tantangan Karier
Zodiak Leo Bersatu, Robby Purba dan Marshanda Bicara Kepemimpinan dan Tantangan Karier (Foto: Podcast Robby Purba)
A
A
A

Robby Purba dan Marshanda ternyata memiliki zodiak yang sama yakni Leo. Pemilik zodiak ini, sering dianggap memiliki jiwa kepemimpinan dan menginspirasi orang lain.

Marshanda kemudian berbagi kisah mengenai perannya di serial terbaru, di mana diharuskan menambah berat badan hingga 76 kg dan kemudian menurunkannya hingga 15 kg untuk peran berikutnya. Tantangan fisik ini, menurut Marshanda bukanlah bentuk body shaming, melainkan tuntutan profesionalitas sebagai seorang aktor.

Robby pun setuju, mengakui bahwa generasi saat ini kerap salah kaprah mengenai perubahan berat badan yang diminta dalam pekerjaan. Robby juga membagikan pengalamannya ketika diminta menurunkan berat badan untuk keperluan brand photoshoot. Sayangnya, diet ketat yang dijalani membuatnya terkena batu empedu.

Marshanda kemudian membahas pengalamannya dengan Intermittent Fasting (IF), sebuah metode diet yang dilakukan bertahap, dari mulai makan siang jam 12 hingga kini jam 4 sore. Robby mengaku kesulitan menjalani IF, namun juga melihat manfaat besar, termasuk menurunnya gejala migrain, batu empedu, dan tumor payudara yang tidak aktif lagi.

Konten ini memperlihatkan kedekatan dan kejujuran Robby Purba dan Marshanda, serta memberikan wawasan tentang tantangan diet sehat dan profesionalitas dalam dunia hiburan. Bagi kalian yang ingin melihat keseruan lainnya, jangan lupa untuk kunjungi akun YouTube @robbypurbaofficial.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
