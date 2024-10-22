Marshanda Blak-blakan Tolak Operasi Plastik kepada Robby Purba

Pemain film dan penyanyi Marshanda blak-blakan menolak melakukan operasi plastik di tubuhnya. Menurutnya, mencintai diri sendiri menjadi hal yang terpenting di dalam hidup Marshanda.

Ini dikatakan Marshanda saat menjadi tamu di podcast Robby Purba, MAMPIR BENTAR. Marshanda menjelaskan, pentinynya menyuarakan untuk menerima dan mencintai diri sendiri.

Marshanda pun bercerita tentang temannya yang menawarinya untuk melakukan operasi kantong mata, namun Marshanda menolak tawaran tersebut.

Marshanda juga menekankan bahwa menua adalah hal alami dan seharusnya tidak perlu ditutupi. Menurut Marshanda ini banyak orang yang memilih operasi karena terpengaruh oleh lingkungan yang membuat mereka merasa perlu memperbaiki penampilan, padahal, tidak ada yang salah dengan penuaan.

Bahkan, Marshanda pernah bertanya kepada aplikasi kecerdasan buatan untuk mengevaluasi wajahnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa dirinya tampak natural dan tidak perlu ada perubahan.

Di sisi lain, Robby mengungkapkan kekagumannya terhadap Marshanda yang meskipun merupakan artis senior, tetap rendah hati dan ramah dengan semua orang. Menurut Robby, Marshanda bahkan memiliki IQ di atas rata-rata, sesuatu yang diketahui dari berita, meski Marshanda sendiri tampak terkejut dengan fakta tersebut.

Marshanda juga mengungkapkan kecintaannya pada dunia casting, yang disebut seperti tantangan baru dalam hidupnya. Robby pun merasa hal yang sama, menyamakan proses casting dengan ujian yang harus dihadapi.Untuk kalian yang ingin melihat konten perbincangan inspiratif lainnya, jangan lupa kunjungi akun YouTube @robbypurbaofficial.

(Kemas Irawan Nurrachman)