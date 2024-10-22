Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Marshanda Blak-blakan Tolak Operasi Plastik kepada Robby Purba

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:05 WIB
Marshanda Blak-blakan Tolak Operasi Plastik kepada Robby Purba
Marshanda Blak-blakan Tolak Operasi Plastik kepada Robby Purba, (Foto: Podcast Robby Purba)
A
A
A

Pemain film dan penyanyi Marshanda blak-blakan menolak melakukan operasi plastik di tubuhnya. Menurutnya, mencintai diri sendiri menjadi hal yang terpenting di dalam hidup Marshanda.

Ini dikatakan Marshanda saat menjadi tamu di podcast Robby Purba, MAMPIR BENTAR. Marshanda menjelaskan, pentinynya menyuarakan untuk menerima dan mencintai diri sendiri.

Marshanda pun bercerita tentang temannya yang menawarinya untuk melakukan operasi kantong mata, namun Marshanda menolak tawaran tersebut.

Marshanda juga menekankan bahwa menua adalah hal alami dan seharusnya tidak perlu ditutupi. Menurut Marshanda ini banyak orang yang memilih operasi karena terpengaruh oleh lingkungan yang membuat mereka merasa perlu memperbaiki penampilan, padahal, tidak ada yang salah dengan penuaan.

Bahkan, Marshanda pernah bertanya kepada aplikasi kecerdasan buatan untuk mengevaluasi wajahnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa dirinya tampak natural dan tidak perlu ada perubahan.

Di sisi lain, Robby mengungkapkan kekagumannya terhadap Marshanda yang meskipun merupakan artis senior, tetap rendah hati dan ramah dengan semua orang. Menurut Robby, Marshanda bahkan memiliki IQ di atas rata-rata, sesuatu yang diketahui dari berita, meski Marshanda sendiri tampak terkejut dengan fakta tersebut.

Marshanda juga mengungkapkan kecintaannya pada dunia casting, yang disebut seperti tantangan baru dalam hidupnya. Robby pun merasa hal yang sama, menyamakan proses casting dengan ujian yang harus dihadapi.Untuk kalian yang ingin melihat konten perbincangan inspiratif lainnya, jangan lupa kunjungi akun YouTube @robbypurbaofficial.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131962/5_potret_terbaru_marshanda_dengan_rambut_warna_hijau_emerald-QWSP_large.jpg
5 Potret Terbaru Marshanda dengan Rambut Warna Hijau Emerald, Disebut Mirip Karakter Sailor Neptunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/194/3079219/marshanda-EgzR_large.jpg
5 Potret Modis Marshanda di Los Angeles, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078151/marshanda_dan_robby_bahas_pentingnya_keseimbangan_hidup-fmCq_large.jpg
Marshanda dan Robby Bahas Pentingnya Keseimbangan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078150/obrolan_ibu_dan_anak_marshanda_ungkap_love_language_sienna_di_konten_terbaru_robby_purba-rYNh_large.jpg
Obrolan Ibu dan Anak, Marshanda Ungkap Love Language Sienna di Konten Terbaru Robby Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074536/5_potret_cantik_marshanda_yang_tampil_memukau_di_film_jangan_salahkan_aku_berselingkuh-PnKc_large.jpg
5 Potret Cantik Marshanda yang Tampil Memukau di Film Jangan Salahkan Aku Berselingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/612/3070286/marshanda-cePs_large.jpg
Potret Terbaru Marshanda, Pamerkan Body Goals Bikin Netizen Pangling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement