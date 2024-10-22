Gaya Arsy Temani Yovie Widianto Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Ikut Pakai Dasi Biru

JAKARTA - Musisi Yovie Widianto resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Staf Khusus Presiden, Selasa (22/10/2024). Tak sendirian, Yovie didampingi sang putra tercinta, Arsy Widianto yang turut hadir di Istana Negara.

Kehadiran Arsy saat mendampingi sang ayah pun turut mencuri perhatian. Dengan bangga dan gagah penyanyi solo ini senantias berada di sisi Yovie yang telah resmi dilantik Presiden RI, Prabowo.

Dari unggahan Instagram-nya, @arsywidianto, pelantun Cintanya Aku ini tampil formal dengan stelan jas hitam. Terlihat Arsy asyik ber-selfie dengan kacamata dan nampak memamerkan senyumnya jelang berangkat ke Istana Negara.

Tak hanya itu, Arsy juga turut mengenakan dasi biru yang menjadi ikon di momen pelantikan ini. Berbeda dengan sang ayah, Arsy memilij warna biru tua atau navy pada pilihan outfitnya.

Sementara itu, penyanyi 24 tahun ini juga terlihat berada di samping Yovie saat keduanya berjalan di Istana. Yovie dengan stelan jas dan dasi biri mudanya terlihat gagah berwibawa saat menghampiri awak media.