Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Arsy Temani Yovie Widianto Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Ikut Pakai Dasi Biru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:54 WIB
Gaya Arsy Temani Yovie Widianto Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Ikut Pakai Dasi Biru
Arsy dan Yovie Widianto. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Yovie Widianto resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Staf Khusus Presiden, Selasa (22/10/2024). Tak sendirian, Yovie didampingi sang putra tercinta, Arsy Widianto yang turut hadir di Istana Negara.

Kehadiran Arsy saat mendampingi sang ayah pun turut mencuri perhatian. Dengan bangga dan gagah penyanyi solo ini senantias berada di sisi Yovie yang telah resmi dilantik Presiden RI, Prabowo.

Dari unggahan Instagram-nya, @arsywidianto, pelantun Cintanya Aku ini tampil formal dengan stelan jas hitam. Terlihat Arsy asyik ber-selfie dengan kacamata dan nampak memamerkan senyumnya jelang berangkat ke Istana Negara.

Tak hanya itu, Arsy juga turut mengenakan dasi biru yang menjadi ikon di momen pelantikan ini. Berbeda dengan sang ayah, Arsy memilij warna biru tua atau navy pada pilihan outfitnya.

Sementara itu, penyanyi 24 tahun ini juga terlihat berada di samping Yovie saat keduanya berjalan di Istana. Yovie dengan stelan jas dan dasi biri mudanya terlihat gagah berwibawa saat menghampiri awak media.

Arsy Widianto

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177974//demo-uLFQ_large.jpg
17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894//ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177863//aksi-8r3I_large.jpg
Aksi Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Hindari Kawasan DPR-Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177861//teddy-w2S5_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Menjelaskan Capaian Kinerja 1 Tahun di Sidang Kabinet Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177752//purbaya-AjKD_large.jpg
Purbaya soal 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177749//prabowo-Ke8t_large.png
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Harap Ekonomi Tumbuh 8% di Tangan Purbaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement