5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis

Timnas Putri Indonesia belakangan mulai kedatangan sejumlah pemain naturalisasi. Salah satunya, yakni Estella Loupatty.

Nama Estella Loupatty sukses mencuri perhatian lantaran ia memiliki keinginan membela Timnas Putri Indonesia. Estella Loupatty berposisi sebagai winger dan saat ini bermain untuk klub lokal Belanda, Telstar Vrouwen.

Sejak saat itu, sosoknya langsung menjadi perbincangan netizen. Banyak dari mereka yang penasaran dengan sosok Estella.

Nah berikut beberapa potret cantik daru Estella Loupatty, seperti dilansir dari Instagram @estellaloupatty.

1. Keturunan Belanda-Maluku

5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis (Foto: Instagram)

Estella memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya. Seorang berdarah campuran Belanda-Maluku. Sementara sang ibu berdarah campuran Belanda-Argentina, kariernya di sepak bola cukup mentereng.



2. Garang di lapangan hijau

5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis (Foto: Instagram)

Estella Loupatty terkenal dengan kemampuan dribbling kecepatan lari yang baik saat di lapangan. Momen saat dirinya beraksi di lapangan hijau pun kerap diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya.