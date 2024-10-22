Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:44 WIB
5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis
5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis (Foto: Instagram)
A
A
A

Timnas Putri Indonesia belakangan mulai kedatangan sejumlah pemain naturalisasi. Salah satunya, yakni Estella Loupatty. 

Nama Estella Loupatty sukses mencuri perhatian lantaran ia memiliki keinginan membela Timnas Putri Indonesia. Estella Loupatty berposisi sebagai winger dan saat ini bermain untuk klub lokal Belanda, Telstar Vrouwen.

Sejak saat itu, sosoknya langsung menjadi perbincangan netizen. Banyak dari mereka yang penasaran dengan sosok Estella. 

Nah berikut beberapa potret cantik daru Estella Loupatty, seperti dilansir dari Instagram @estellaloupatty.

1. Keturunan Belanda-Maluku

5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis (Foto: Instagram)
5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis (Foto: Instagram)

Estella memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya. Seorang berdarah campuran Belanda-Maluku. Sementara sang ibu berdarah campuran Belanda-Argentina, kariernya di sepak bola cukup mentereng.


2. Garang di lapangan hijau

5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis
5 Potret Cantik Estella Loupatty, Pemain Naturalisasi Putri Berkulit Eksotis (Foto: Instagram)

Estella Loupatty terkenal dengan kemampuan dribbling kecepatan lari yang baik saat di lapangan. Momen saat dirinya beraksi di lapangan hijau pun kerap diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement