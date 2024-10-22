Timnas Putri Indonesia belakangan mulai kedatangan sejumlah pemain naturalisasi. Salah satunya, yakni Estella Loupatty.
Nama Estella Loupatty sukses mencuri perhatian lantaran ia memiliki keinginan membela Timnas Putri Indonesia. Estella Loupatty berposisi sebagai winger dan saat ini bermain untuk klub lokal Belanda, Telstar Vrouwen.
Sejak saat itu, sosoknya langsung menjadi perbincangan netizen. Banyak dari mereka yang penasaran dengan sosok Estella.
Estella memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya. Seorang berdarah campuran Belanda-Maluku. Sementara sang ibu berdarah campuran Belanda-Argentina, kariernya di sepak bola cukup mentereng.
Estella Loupatty terkenal dengan kemampuan dribbling kecepatan lari yang baik saat di lapangan. Momen saat dirinya beraksi di lapangan hijau pun kerap diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya.