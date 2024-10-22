Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Mohon Doa Jalankan Tugas Negara

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:43 WIB
Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Mohon Doa Jalankan Tugas Negara
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad mengngkapkan perasaannya usai dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Dalam pernyataan resminya, Raffi mengaku sangat bersyukur atas kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Ri Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sangat bersykur atas segala rahmat yang diberikan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan, dimana ini menjadi kesempatan saya untuk mengabdi kepada Tanah Air tercinta," kata Raffi Ahmad usai dilantik.

Lebih lanjut, ayah Rafathar Malik Ahmad itu juga mengaku siap mengemban tugas yang diberikan Prabowo-Gibran dibawah kepemimpinannya Periode 2024-2029. Tak lupa, Raffi Ahmad juga meminta doa kepada seluruh pihak untuk kelancarannya dlaam menjalankan tugas.

"Saya memohon doa dan restunya agar bisa mengemban tugas dengan baik," kata Raffi.



"Saya mengucapkan juga terima kasih untuk istri saya tercinta dan keluarga tadi saya juga didampingi ibu kandung saya Mama Amy dan juga istri saya Nagita Slavina. Saya siap bertugas untuk bangsa dan negara," pungkasnya.

Selain Raffi Ahmad, Prabowo Subianto juga melantik beberapa figur publik lain seperti Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden, Gus Miftah yang bernama asli Miftah Maulana Habiburrahman dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, hingga pendakwah kondang Haikal Hassan atau yang akrab disapa Babe Haikal yang dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

(Qur'anul Hidayat)

      
