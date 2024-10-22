Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gus Miftah Semringah Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Ini Bidang Tanggung Jawabnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:53 WIB
Gus Miftah Semringah Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Ini Bidang Tanggung Jawabnya
Gus Miftah dilantik Prabowo. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Gus Miftah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Utusan Khusus Presiden di Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, pada Selasa (22/10/2024). Proses pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Bukan hanya Utusan Khusus Presiden yang dilantik, Presiden Prabowo turut melantik Ketua Mahkamah Agung, Penasihat Khusus, hingga Staff Khusus Presiden. Dalam pelantikan itu, Gus Miftah yang berdiri di samping Raffi Ahmad melakukan janji sumpah.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negera Republik Indonesia 19945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi bangs dan negar. Bahwa saya selama menjabat akan menjujung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Gus Miftah.

Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selain Gus Miftah, ada 6 utusan khusus presiden lainnya yang dilantik di antaranya sebagai berikut.

1. Raffi Ahmad mendapat jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796//purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178626//prabowo_subianto-QVZl_large.jpg
Survei Median: 68,9% Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174//pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178068//prabowo-3IdT_large.jpg
Setahun Pemerintahan Prabowo, Akademisi Sebut Upaya Berantas Kemiskinan di Papua Terukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178060//prabowo_subianto-XAGs_large.jpg
Prabowo Targetkan Mobil 'Jeep' Buatan Indonesia Meluncur dalam 3 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement