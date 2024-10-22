Potret Gagah Raffi Ahmad Datang ke Istana Negara Bareng Nagita Slavina, Dapat Jabatan Khusus dari Prabowo

JAKARTA - Raffi Ahmad merupakan sosok artis yang turut mendapatkan jabatan khusus di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Terbaru, Raffi Ahmad terpantau hadir di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024) bersama Nagita Slavina. Dia dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Berdasarkan pantauan, Raffi tiba sekitar pukul 08.34 WIB. Raffi nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru. Selain ditemani istrinya Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga tampak ditemani ibu kandungnya Amy Qanita serta mertuanya Rieta Amilia Beta.

Penampilan Raffi dan Nagita saat hadir di Istana Negara itu pun sukses mencuri perhatian. Raffi tampak gagah dengan setelan jas dan celana hitam, lengkap dengan peci dan dasi berwarna biru.

Sementara Nagita tampil tak kalah cantik dan anggun dalam balutan kebaya berwarna peach yang dipenuhi dengan detail payet nan mewah. Ibu dua anak tersebut tampak melengkapi penampilannya dengan bawahan kain batik dengan motif berwarna biru navy, serta gaya rambut sanggul khas perempuan Jawa.

Keduanya tampak terus bergandengan tangan sejak pertama kali tiba dan masuk menuju Istana Negara.